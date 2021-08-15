В Белоруссии за сутки выявили 1305 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 461 303.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровел 455 521 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Проведено в общей сложности 7 542 035 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3604 пациента с выявленным коронавирусом».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.