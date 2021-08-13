Зеленский поручил провести заседание СНБО Украины 20 августа

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову 20 августа провести заседание СНБО в Киеве.
Зеленский поручил провести заседание СНБО Украины 20 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице СНБО Украины в Facebook.

«Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно», — говорится в публикации.

О темах, которые планируется обсудить на заседании совета, не сообщается.

В июле СНБО утвердил стратегию внешней политики, предусматривающей курс страны в ЕС и НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о мерах по интеграции страны в НАТО.

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