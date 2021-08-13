Зеленский поручил провести заседание СНБО Украины 20 августа
- РИА Новости
Об этом сообщается на странице СНБО Украины в Facebook.
«Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно», — говорится в публикации.
О темах, которые планируется обсудить на заседании совета, не сообщается.
В июле СНБО утвердил стратегию внешней политики, предусматривающей курс страны в ЕС и НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о мерах по интеграции страны в НАТО.