На Украине за сутки выявили 781 случай коронавируса
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За сутки на Украине скончались 24 пациента с коронавирусом, ещё 1390 человек вылечились после инфекции.
Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 53 124, число выписанных — до 2 192 592.
Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что киевские власти уже три недели ведут подготовку к ужесточению карантина в городе осенью из-за COVID-19.
В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.