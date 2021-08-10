На Украине за сутки выявили 781 случай коронавируса

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 781 — до 2 260 232, следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны страны.

За сутки на Украине скончались 24 пациента с коронавирусом, ещё 1390 человек вылечились после инфекции.

Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 53 124, число выписанных — до 2 192 592.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что киевские власти уже три недели ведут подготовку к ужесточению карантина в городе осенью из-за COVID-19.

В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.