На Украине из-за непогоды обесточены 55 населённых пунктов

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины заявила, что из-за непогоды в стране обесточены 55 населённых пунктов.
На Украине из-за непогоды обесточены 55 населённых пунктов
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на ведомство.

«8 августа в результате сложных погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 55 населённых пунктов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что обесточенными остаются населённые пункты в семи областях.

7 августа сообщалось, что более 300 населённых пунктов в восьми областях Украины остались без света из-за дождя, грозы и ветра.

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