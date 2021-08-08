На Украине из-за непогоды обесточены 55 населённых пунктов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины заявила, что из-за непогоды в стране обесточены 55 населённых пунктов.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на ведомство.

«8 августа в результате сложных погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 55 населённых пунктов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что обесточенными остаются населённые пункты в семи областях.

7 августа сообщалось, что более 300 населённых пунктов в восьми областях Украины остались без света из-за дождя, грозы и ветра.