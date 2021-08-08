На Украине за сутки выявили 619 случаев коронавируса
- © Reuters
За сутки на Украине скончались десять пациентов с коронавирусом, ещё 235 человек вылечились после инфекции.
Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 53 095, число выписанных — до 2 190 921.
Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что киевские власти уже три недели ведут подготовку к ужесточению карантина в городе осенью из-за COVID-19.
В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.