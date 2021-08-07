В ЛНР обвинили ВСУ в привлечении мирных граждан к рытью окопов на передовой

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что одна из бригад ВСУ заставляет задержанных полицией за незначительные нарушения мирных граждан рыть окопы на передовой.
В ЛНР обвинили ВСУ в привлечении мирных граждан к рытью окопов на передовой
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«По причине нехватки личного состава комбригом Мишанчуком по договорённости с руководством полиции Новоайдарского района для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения», — сказал он.

Он уточнил, что таким образом военнослужащие 34-го батальона 57-й бригады проводят инженерные работы по оборудованию новых позиций на передовой в районе посёлка городского типа Трёхизбенка.

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