В ЛНР обвинили ВСУ в привлечении мирных граждан к рытью окопов на передовой
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«По причине нехватки личного состава комбригом Мишанчуком по договорённости с руководством полиции Новоайдарского района для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения», — сказал он.
Он уточнил, что таким образом военнослужащие 34-го батальона 57-й бригады проводят инженерные работы по оборудованию новых позиций на передовой в районе посёлка городского типа Трёхизбенка.
Ранее в ЛНР заявили о выявлении украинских комплексов РЭБ.