В ЛНР обвинили ВСУ в привлечении мирных граждан к рытью окопов на передовой

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что одна из бригад ВСУ заставляет задержанных полицией за незначительные нарушения мирных граждан рыть окопы на передовой.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«По причине нехватки личного состава комбригом Мишанчуком по договорённости с руководством полиции Новоайдарского района для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения», — сказал он.

Он уточнил, что таким образом военнослужащие 34-го батальона 57-й бригады проводят инженерные работы по оборудованию новых позиций на передовой в районе посёлка городского типа Трёхизбенка.

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