Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 602 тысячи

За минувшие сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане возросло на 7519 и достигло 602 952.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Казахстана.

Общее количество летальных исходов, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в стране достигло 6277.

Ранее стало известно, что власти Казахстана с 2 августа усилят ограничительные меры в крупнейших городах республики из-за ситуации с COVID-19.

Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой сообщил, что показатель среднесуточной заболеваемости коронавирусом в стране по сравнению с предыдущим месяцем увеличился в 4,8 раза.