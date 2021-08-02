В крупнейших городах Казахстана усиливают ограничительные меры
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию (МВК).
Согласно данным МВК, именно на крупные города приходится 65% суточной заболеваемости.
В Нур-Султане, Алма-Ате, Чимкенте, Атырау и Караганде приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq.
Запрещено проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий.
Ранее общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане возросло на 7778 и достигло 572 576.