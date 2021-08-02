В крупнейших городах Казахстана усиливают ограничительные меры

Правительство Казахстана усиливает ограничительные меры в крупнейших городах страны из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию (МВК).

Согласно данным МВК, именно на крупные города приходится 65% суточной заболеваемости.

В Нур-Султане, Алма-Ате, Чимкенте, Атырау и Караганде приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq.

Запрещено проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий.

Ранее общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане возросло на 7778 и достигло 572 576.