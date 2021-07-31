Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 572 тысячи

За минувшие сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане возросло на 7778 и достигло 572 576.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Казахстана.

Общее количество летальных исходов, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в стране достигло 5866.

Ранее стало известно, что власти Казахстана с 2 августа усилят ограничительные меры в крупнейших городах республики из-за ситуации с COVID-19.

Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой сообщил, что показатель среднесуточной заболеваемости коронавирусом в стране по сравнению с предыдущим месяцем увеличился в 4,8 раза.