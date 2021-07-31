Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 572 тысячи
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Казахстана.
Общее количество летальных исходов, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в стране достигло 5866.
Ранее стало известно, что власти Казахстана с 2 августа усилят ограничительные меры в крупнейших городах республики из-за ситуации с COVID-19.
Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой сообщил, что показатель среднесуточной заболеваемости коронавирусом в стране по сравнению с предыдущим месяцем увеличился в 4,8 раза.