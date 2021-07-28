На Украине решили изменить правила оформления виз для въезда в страну
- Reuters
Соответствующее решение было принято на заседании кабмина Украины, сообщает ТАСС.
В украинском правительстве заявили, что к биометрическим данным относятся «оцифрованные отпечатки пальцев рук и оцифрованный образ лица». При этом сбор данных необязателен для граждан, которые пользуются дипломатическим или служебным паспортом, к лицам младше 12 лет и в случае, если иностранный гражданин въезжает на территорию государства с гуманитарной миссией.
Биометрические данные иностранных граждан могут храниться на протяжении пяти лет. Отмечается, что заявителю могут отказать в визе в случае, если он откажется предоставить их.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что власти Украины намерены ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, включая Россию, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.