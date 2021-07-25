СМИ: власти Нидерландов могут экстрадировать свидетелей по делу MH17

Российской паре, которая предоставила властям Нидерландов важную информацию по делу о крушении малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, грозит экстрадиция.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету De Volkskrant, в распоряжении которой оказались соответствующие документы.

В публикации отмечается, что россияне узнали информацию о самолёте, выполняющем рейс MH17, случайно. В 2016 году они переехали в Нидерланды, запросив политическое убежище, а два года спустя дали показания властям в качестве свидетелей о трагедии. В миграционной службе и суде эти сведения сочли нелогичными, а также возмутились тем, что свидетели предоставили данные только спустя два года после переезда.

«Теперь голландские власти хотят экстрадировать Игоря и Елену (имена вымышленные. — RT)», — говорится в материале De Volkskrant.

О том, что именно сказали россияне властям Нидерландов, не сообщается.

В четверг, 8 июля, окружной суд Гааги приостановил слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины до 6 сентября.

Ранее суд отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.