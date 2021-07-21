Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 504 тысячи

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 5179 и достигло 504 290.

Об этом говорится на сайте Минздрава Казахстана. Отмечается, что общее количество летальных исходов, вызванных COVID-19, в стране достигло 5116. Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в Казахстане.