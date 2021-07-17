В Белоруссии из-за удара молнии один человек погиб и четверо пострадали

В Белоруссии четверо молодых людей, спрятавшихся в грозу под деревом, пострадали в результате попадания в него молнии, девушка, которая была вместе с ними, погибла.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Белоруссии, ЧП произошло на озере в Стайках (Минский район).

«Сегодня в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы травмы. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось», — сообщили в ведомстве.

Врачи оценивают состояние молодых людей как тяжёлое.

Сильные дожди прошли в субботу, 17 июля, в разных частях Белоруссии, где в последнее время установилась жара.

Ранее сообщалось, что в результате ударов молний в штатах Уттар-Прадеш и Раджастхан на севере Индии погибли 49 человек.