В Белоруссии из-за удара молнии один человек погиб и четверо пострадали
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Белоруссии, ЧП произошло на озере в Стайках (Минский район).
«Сегодня в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы травмы. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось», — сообщили в ведомстве.
Врачи оценивают состояние молодых людей как тяжёлое.
Сильные дожди прошли в субботу, 17 июля, в разных частях Белоруссии, где в последнее время установилась жара.
Ранее сообщалось, что в результате ударов молний в штатах Уттар-Прадеш и Раджастхан на севере Индии погибли 49 человек.