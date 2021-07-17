В перестрелке в Сухуме погибли два человека

В результате перестрелки в Сухуме убиты два человека, один ранен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

«Примерно в 19:54 у дома №8 по улице 13 Сентября в Новом районе города Сухум имела место перестрелка, в результате чего в Центральную республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан. Гудалия Руслан и Дзиба Беслан скончались, в отделении реанимации медики продолжают бороться за жизнь Аслана Зухбы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД.

Принимаются оперативно-разыскные меры, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.