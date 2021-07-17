В МИД Эстонии сообщили, что не будут направлять в Минск нового посла

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в колонке газеты Eesti Päevaleht сообщила, что страна не будет направлять в Минск своего нового посла Яака Ленсмента.

«Это было бы совершенно неуместно, поскольку ни Эстония, ни ЕС не признают результат президентских выборов в Белоруссии, прошедших в августе прошлого года под знаком массовых фальсификаций», — приводит ТАСС её слова.

В начале июля президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила Яака Ленсмента новым послом в Белоруссии.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что считает важным для республики иметь дипломатическое представительство в Минске.

Ранее Литва обратилась к комиссару ООН из-за ситуации с мигрантами, прибывающими через Белоруссию.