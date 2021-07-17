В МИД Эстонии сообщили, что не будут направлять в Минск нового посла
- Reuters
«Это было бы совершенно неуместно, поскольку ни Эстония, ни ЕС не признают результат президентских выборов в Белоруссии, прошедших в августе прошлого года под знаком массовых фальсификаций», — приводит ТАСС её слова.
В начале июля президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила Яака Ленсмента новым послом в Белоруссии.
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что считает важным для республики иметь дипломатическое представительство в Минске.
Ранее Литва обратилась к комиссару ООН из-за ситуации с мигрантами, прибывающими через Белоруссию.