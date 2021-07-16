Киев намерен ужесточить требования к въезжающим из России и ещё четырёх стран

Власти Украины намерены ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, включая Россию, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Речь идёт о тех странах (у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жёсткие ограничения ставить к этим странам), непосредственно где бушует (индийский штамм): это Индия, Белоруссия, Россия и ещё две страны ЕС», — приводит РИА Новости его слова на брифинге по итогам заседания СНБО.

Как отметил Данилов, Киев будет «ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать».

Кроме того, он не исключил, что правительство примет «дополнительные меры» по этим странам.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допустил введение локдауна в стране осенью из-за COVID-19.