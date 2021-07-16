На Украине могут открыть пункты вакцинации от COVID-19 в аптеках

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Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава страны Роман Родына заявил, что в стране могут открыть пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в аптеках.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но прорабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках», — цитирует его сайт телеканала «Дом».

По его словам, всего на Украине открыто около 1,2—1,3 тыс. пунктов вакцинации, также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допустил введение локдауна в стране осенью из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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