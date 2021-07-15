Главы Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы безопасности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Афганистана Ашраф Гани, который прибыл в Ташкент, обсудили перспективы взаимодействия в вопросах региональной безопасности.

«В ходе переговоров были рассмотрены перспективы взаимодействия по вопросам обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития. Лидеры двух стран ещё раз констатировали невозможность военного решения афганского конфликта и выступили за скорейшее возобновление инклюзивных межафганских переговоров», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы лидера Узбекистана.

Отмечается, что Мирзиёев подтвердил готовность Узбекистана и далее активно содействовать достижению мира в Афганистане.

Ранее сообщалось, что сотрудников российского генконсульства в Мазари-Шарифе, которые работали в городе Хайратон, временно перевели в Узбекистан из соображений безопасности.