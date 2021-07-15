В Раду поступило представление о назначении Монастырского главой МВД Украины

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В Верховную раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

Об этом, как пишет Интерфакс-Украина, сообщила Ольга Туний, пресс-секретарь председателя парламента Дмитрия Разумкова.

13 июля Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности главы МВД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить на пост министра внутренних дел председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от партии «Слуга народа» Дениса Монастырского.

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