В Раду поступило представление о назначении Монастырского главой МВД Украины
Об этом, как пишет Интерфакс-Украина, сообщила Ольга Туний, пресс-секретарь председателя парламента Дмитрия Разумкова.
13 июля Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности главы МВД Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить на пост министра внутренних дел председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от партии «Слуга народа» Дениса Монастырского.