Лукашенко повысил роль Совбеза в защите независимости Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил новые положения о Совете безопасности, которые повышают роль Совбеза в защите независимости республики.

Как передаёт БЕЛТА со ссылкой на пресс-служба белорусского лидера, документ «направлен на повышение его (Совбеза. — RT) роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Белоруссии, поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом».

Ранее Лукашенко подписал декрет, согласно которому в случае гибели главы государства власть в стране перейдёт Совету безопасности.

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