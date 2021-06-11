Лукашенко повысил роль Совбеза в защите независимости Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил новые положения о Совете безопасности, которые повышают роль Совбеза в защите независимости республики.

Как передаёт БЕЛТА со ссылкой на пресс-служба белорусского лидера, документ «направлен на повышение его (Совбеза. — RT) роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Белоруссии, поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом».

Ранее Лукашенко подписал декрет, согласно которому в случае гибели главы государства власть в стране перейдёт Совету безопасности.