На Украине за сутки выявили более 2 тысяч новых случаев коронавируса

На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 2266 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 211 683 случая COVID-19.

Это следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны. За сутки на Украине умерли 95 пациентов с коронавирусом, ещё 8291 заболевший вылечился. Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 составило на Украине 51 054. Ранее на Украине заявили, что намерены начать запуск паспортов вакцинации с 1 июля и синхронизировать этот процесс с Евросоюзом.