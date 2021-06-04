На Украине за сутки выявили более 2 тысяч новых случаев коронавируса
Это следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны.
За сутки на Украине умерли 95 пациентов с коронавирусом, ещё 8291 заболевший вылечился.
Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 составило на Украине 51 054.
Ранее на Украине заявили, что намерены начать запуск паспортов вакцинации с 1 июля и синхронизировать этот процесс с Евросоюзом.