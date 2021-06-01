Силы ПВО Украины проводят учения на юге Херсонской области
«С 1 по 3 июня на государственном испытательном полигоне Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Скадовском районе Херсонской области проводится комплекс учений с силами и средствами противовоздушной обороны», — приводит сообщение ТАСС.
Учения направлены на наращивание боевых возможностей «для противодействия действующим вызовам и угрозам национальной безопасности».
Военнослужащие отрабатывают использование вооружения и военной техники, а также различные тактические и оперативные сценарии потенциально возможного вооружённого конфликта.
Ранее ВС Украины провели артиллерийские учения на границе с Крымом.