На Украине за сутки выявили более 1 тысячи новых случаев коронавируса
- Reuters
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Это следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны.
За сутки на Украине умерли 64 пациента с коронавирусом, ещё 4934 заболевших вылечились.
Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 составило на Украине 50 536.
Ранее на Украине заявили, что намерены начать запуск паспортов вакцинации с 1 июля и синхронизировать этот процесс с Евросоюзом.