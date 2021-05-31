На Украине за сутки выявили более 1 тысячи новых случаев коронавируса

На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1022 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 202 494 случая COVID-19.

Reuters

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Это следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны. За сутки на Украине умерли 64 пациента с коронавирусом, ещё 4934 заболевших вылечились. Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 составило на Украине 50 536. Ранее на Украине заявили, что намерены начать запуск паспортов вакцинации с 1 июля и синхронизировать этот процесс с Евросоюзом.