РБК: Россия может разрешить прилёт европейских рейсов в обход Белоруссии

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Российские власти в ближайшее время могут разрешить прилёт авиарейсов европейских авиакомпаний по альтернативным маршрутам — в обход Белоруссии.
РБК: Россия может разрешить прилёт европейских рейсов в обход Белоруссии
  • Reuters

ОБ этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу России.

«В ближайшее время российская сторона даст разрешение на прилёт рейсов европейских компаний по альтернативным маршрутам», — пишет издание.

Как отмечается, принятие такого решения задерживается в связи с необходимостью проработки обновлённых маршрутов для самолётов в связи с отказом европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии.

По данным представителя одной из российских авиакомпаний, в Росавиации проходит совещание, в ходе которого обсуждается данный вопрос.

Ранее авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что отменила рейс из Вены в Москву в четверг, 27 мая, из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.

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