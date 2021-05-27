Кулеба увидел угрозу для Украины в сближении России и Белоруссии

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украине необходимо позаботиться о своей национальной безопасности из-за сближения России и Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».
Кулеба увидел угрозу для Украины в сближении России и Белоруссии
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны», — приводит его слова ТАСС.

Также Кулеба заявил, что позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко «не оставляет возможности строить с ним какие-либо отношения».

По его мнению, Лукашенко своими действиями приближает Белоруссию к России.

Ранее посольство Белоруссии в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с решением прекратить авиасообщение между странами.

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