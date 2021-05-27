Кулеба увидел угрозу для Украины в сближении России и Белоруссии
- Reuters
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«Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны», — приводит его слова ТАСС.
Также Кулеба заявил, что позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко «не оставляет возможности строить с ним какие-либо отношения».
По его мнению, Лукашенко своими действиями приближает Белоруссию к России.
Ранее посольство Белоруссии в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с решением прекратить авиасообщение между странами.