Кулеба увидел угрозу для Украины в сближении России и Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украине необходимо позаботиться о своей национальной безопасности из-за сближения России и Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны», — приводит его слова ТАСС.

Также Кулеба заявил, что позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко «не оставляет возможности строить с ним какие-либо отношения».

По его мнению, Лукашенко своими действиями приближает Белоруссию к России.

Ранее посольство Белоруссии в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с решением прекратить авиасообщение между странами.