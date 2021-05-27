В Госдуме оценили инициативу Кравчука перенести площадку переговоров по Донбассу

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Ксения Калинкина
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал предложение представителя делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о переносе площадки для переговоров по Донбассу в Швейцарию или Финляндию.

«Когда хотят договориться о мире, то готовы вести диалог где угодно — хоть в президентском дворце, хоть на лавочке в парке. А когда пытаются увильнуть от подписанных соглашений, то обязательно находят изъяны в окружающей обстановке. Так что Кравчук своими заявлениями чётко даёт понять: украинская сторона не желает договариваться о прекращении конфликта в Донбассе», — отметил Бальбек.

По его мнению, вне зависимости от того, куда поедет российская делегация на встречу с украинскими коллегами, — «обязательно всё будет не то».

«Скоро на земле места не останется, где бы Кравчук хотел поговорить о мире. Так что не имеет смысла идти на поводу у экс-президента Украины. Пусть сначала в Киеве осмыслят полную бесперспективность возвращения Донбасса силой — вот тогда, возможно, и назреет момент для эффективного диалога. К сожалению, сейчас Украина к этому не готова», — заключил Бальбек.

Ранее Кравчук выступил с предложением перенести площадку для переговоров по Донбассу в Швейцарию или Финляндию.

При этом он подчеркнул, что Россия, Украина и ОБСЕ должны принимать соответствующее решение совместно. 

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