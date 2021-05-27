Постпред России призвал ОБСЕ уделять внимание военным учениям на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине уделять пристальное внимание военным учениям, проходящим в этой стране.

В ходе заседания совета ОБСЕ Лукашевич напомнил, что на 2021 год запланировано проведение семи совместных учений Украины со странами НАТО.

Лукашевич отметил, что вместе с осуществляемыми военными поставками, в том числе летальных вооружений, проведение военных учений в стране, где продолжается внутренний конфликт, не способствует диалогу между сторонами конфликта.

«С учётом того что подобные учения, по замыслу их устроителей, призваны оказать воздействие на ситуацию с безопасностью на Украине, а также принимая во внимание мандат СММ, в задачи которой входит «собирать информацию и докладывать об обстановке с точки зрения безопасности» (п. 3), рассчитываем, что миссия будет уделять пристальное внимание военным учениям, которые проходят на территории Украины, в том числе с привлечением иностранных войск, включать детали в отчёты», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины провели артиллерийские учения на границе с Крымом.