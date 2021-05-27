Постпред России призвал ОБСЕ уделять внимание военным учениям на Украине

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине уделять пристальное внимание военным учениям, проходящим в этой стране.
Постпред России призвал ОБСЕ уделять внимание военным учениям на Украине
  • РИА Новости

В ходе заседания совета ОБСЕ Лукашевич напомнил, что на 2021 год запланировано проведение семи совместных учений Украины со странами НАТО. 

Лукашевич отметил, что вместе с осуществляемыми военными поставками, в том числе летальных вооружений, проведение военных учений в стране, где продолжается внутренний конфликт, не способствует диалогу между сторонами конфликта. 

«С учётом того что подобные учения, по замыслу их устроителей, призваны оказать воздействие на ситуацию с безопасностью на Украине, а также принимая во внимание мандат СММ, в задачи которой входит «собирать информацию и докладывать об обстановке с точки зрения безопасности» (п. 3), рассчитываем, что миссия будет уделять пристальное внимание военным учениям, которые проходят на территории Украины, в том числе с привлечением иностранных войск, включать детали в отчёты», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины провели артиллерийские учения на границе с Крымом.

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