В Белоруссии заявили о заинтересованности в нефтяных поставках из Казахстана

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым предложил вернуться к обсуждению соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Хотелось бы узнать позицию Казахстана. Если это вам интересно, мы готовы работать по данному направлению», — заявил Головченко.

По его словам, необходимо «внести ясность» в отношении формирования балансов поставок нефти Белоруссии на 2022 год.

В ходе встречи также была затронута тема возобновления регулярного авиасообщения между странами.

Белорусский премьер сказал, что «положительное решение о восстановлении авиасообщения позволит повысить интенсивность и качество взаимодействия бизнеса».

Ранее Головченко и премьер-министр России Михаил Мишустин провели телефонные переговоры.