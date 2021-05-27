В Белоруссии заявили о заинтересованности в нефтяных поставках из Казахстана
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Хотелось бы узнать позицию Казахстана. Если это вам интересно, мы готовы работать по данному направлению», — заявил Головченко.
По его словам, необходимо «внести ясность» в отношении формирования балансов поставок нефти Белоруссии на 2022 год.
В ходе встречи также была затронута тема возобновления регулярного авиасообщения между странами.
Белорусский премьер сказал, что «положительное решение о восстановлении авиасообщения позволит повысить интенсивность и качество взаимодействия бизнеса».
Ранее Головченко и премьер-министр России Михаил Мишустин провели телефонные переговоры.