Число жертв коронавируса на Украине превысило 50 тысяч

За сутки на Украине скончались 183 человека, в результате чего общее число жертв COVID-19 в стране достигло 50 067.

Об этом говорится на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Также за 24 часа на Украине выявили 3509 новых больных COVID-19, общее число заболевших коронавирусом в стране за всё время достигло 2 193 367.

Всего в стране после коронавируса выздоровели 2 006 918 человек.

Ранее сообщалось, что Украина намерена начать запуск паспортов вакцинации с 1 июля.