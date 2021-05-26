МИД Белоруссии отреагировал на блокировку полёта рейса «Белавиа»

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Отмена властями Франции плана полёта рейса авиакомпании «Белавиа» из Минска в Барселону является нарушением международного права, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Что касается международного права. Это прямое нарушение его норм», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Как отметил дипломат, ст. 87 Чикагской конвенции устанавливает, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ИКАО, а в данном случае никаких подобных решений не было.

Глаз назвал произошедшее «совершенно вопиющим фактом и безнравственным поступком». По его словам, это «уже практически воздушное пиратство».

Самолёт «Белавиа», следовавший из Минска в Барселону, не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полёт над своей территорией. Как следует из данных сайта Flightradar24, борт сделал несколько кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью, после чего вернулся в аэропорт.

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