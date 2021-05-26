«Белавиа» приостанавливает рейсы в Латвию

Белорусская авиакомпания «Белавиа» до 25 июня приостанавливает рейсы в Латвию из-за решения Риги о запрете выполнения рейсов компании.

«В связи с решением авиавластей Латвии о запрете выполнения рейсов с Беларусью мы вынуждены отменить все полёты в/из Риги, запланированные с 26 мая 2021 года по 25 июня 2021 года», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

26 мая «Белавиа» отменила все рейсы из Минска в Стокгольм и обратно до 30 октября в связи с запретом на пролёт, который был вынесен шведским регулятором авиапространства.

Ранее аналогичные решения компания приняла в отношении рейсов в Великобританию, во Францию и на Украину.