В НБУ анонсировали введение на Украине электронной гривны

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Заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан в рамках презентации стратегии НБУ до 2025 года анонсировал введение в стране электронной гривны.
В НБУ анонсировали введение на Украине электронной гривны
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

«Стартует введение электронной гривны», — сказал Шабан.

Он также добавил, что НБУ в период до 2025 года повысит свою операционную эффективность и начнёт цифровую трансформацию.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею создания электронного доллара.

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