В НБУ анонсировали введение на Украине электронной гривны
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
«Стартует введение электронной гривны», — сказал Шабан.
Он также добавил, что НБУ в период до 2025 года повысит свою операционную эффективность и начнёт цифровую трансформацию.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею создания электронного доллара.