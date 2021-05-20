В НБУ анонсировали введение на Украине электронной гривны

Заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан в рамках презентации стратегии НБУ до 2025 года анонсировал введение в стране электронной гривны.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Стартует введение электронной гривны», — сказал Шабан.

Он также добавил, что НБУ в период до 2025 года повысит свою операционную эффективность и начнёт цифровую трансформацию.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею создания электронного доллара.