Алиев заявил о заинтересованности Азербайджана в военной технике США

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Баку заинтересован в сотрудничестве с США в сфере оборонной промышленности и приобретении американской военной техники, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Алиев заявил о заинтересованности Азербайджана в военной технике США
  • РИА Новости

Об этом он сказал на конференции по развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

«Мы хотим ещё больше диверсифицировать наши отношения с США и, конечно, получить доступ к американской военной технике... Сейчас, когда конфликт (в Нагорном Карабахе. — RT) завершён, думаю, нет больше причин, почему бы нам не сотрудничать в сфере оборонной промышленности», — сказал азербайджанский лидер.

В конце февраля Алиев заявил, что риски возобновления военного конфликта в Нагорном Карабахе сведены к нулю.

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