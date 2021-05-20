Алиев заявил о заинтересованности Азербайджана в военной технике США

Баку заинтересован в сотрудничестве с США в сфере оборонной промышленности и приобретении американской военной техники, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом он сказал на конференции по развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

«Мы хотим ещё больше диверсифицировать наши отношения с США и, конечно, получить доступ к американской военной технике... Сейчас, когда конфликт (в Нагорном Карабахе. — RT) завершён, думаю, нет больше причин, почему бы нам не сотрудничать в сфере оборонной промышленности», — сказал азербайджанский лидер.

В конце февраля Алиев заявил, что риски возобновления военного конфликта в Нагорном Карабахе сведены к нулю.