Алиев заявил о заинтересованности Азербайджана в военной технике США
- РИА Новости
Об этом он сказал на конференции по развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.
«Мы хотим ещё больше диверсифицировать наши отношения с США и, конечно, получить доступ к американской военной технике... Сейчас, когда конфликт (в Нагорном Карабахе. — RT) завершён, думаю, нет больше причин, почему бы нам не сотрудничать в сфере оборонной промышленности», — сказал азербайджанский лидер.
В конце февраля Алиев заявил, что риски возобновления военного конфликта в Нагорном Карабахе сведены к нулю.