Медведчук прибыл в офис генпрокурора Украины

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук вместе с адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины для участия в процессуальных действиях.

Об этом пишет УНИАН.

Медведчук заявил, что 11 мая вместе с супругой находился за пределами Киева. Он также подчеркнул, что не собирается скрываться.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку и депутату Верховной рады Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) прокомментировали обыски и предъявление подозрений в госизмене Медведчуку.

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