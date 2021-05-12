Медведчук прибыл в офис генпрокурора Украины

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук вместе с адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины для участия в процессуальных действиях.

Об этом пишет УНИАН.

Медведчук заявил, что 11 мая вместе с супругой находился за пределами Киева. Он также подчеркнул, что не собирается скрываться.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку и депутату Верховной рады Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) прокомментировали обыски и предъявление подозрений в госизмене Медведчуку.