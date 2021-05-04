Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 330 071
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию.
Отмечается, что общее число летальных исходов в Казахстане составило 3762.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 281 тыс. пациентов с коронавирусом.
Ранее стало известно, что граждане Казахстана и лица, имеющие вид на жительство в этой стране, смогут при въезде в республику из-за рубежа вместо обязательного ПЦР-теста на коронавирус показать документ о полном курсе вакцинации от COVID-19.