Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 330 071

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 2076 и достигло 330 071.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Казахстане составило 3762.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 281 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что граждане Казахстана и лица, имеющие вид на жительство в этой стране, смогут при въезде в республику из-за рубежа вместо обязательного ПЦР-теста на коронавирус показать документ о полном курсе вакцинации от COVID-19.