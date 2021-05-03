Пушилин прокомментировал слова Зеленского об изменении минского формата

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении или реформировании минского формата.

«С учётом того, что Минские соглашения он не хочет и не может выполнить и аргументация вся фактически иссякла, которая позволила хоть с какой-то стороны показывать в более-менее приглядном виде, Зеленский пытается теперь вообще поменять форматы», — цитирует РИА Новости Пушилина.

По его мнению, слова украинского лидера — это «пиар».

«Прежде чем делать такие заявления, ведётся огромнейшая подготовительная работа. Послушайте, больше делать нужно со стороны Зеленского, нежели говорить...» — добавил Пушилин.

Ранее Зеленский заявил о необходимости реформирования или отмены минского формата, а также призвал к расширению «нормандской группы».

По его словам, необходимо создать параллельный формат с «очень серьёзными, мощными игроками».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала идею украинского президента о реформировании или отмене минского формата.