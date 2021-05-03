Пушилин прокомментировал слова Зеленского об изменении минского формата

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении или реформировании минского формата.

«С учётом того, что Минские соглашения он не хочет и не может выполнить и аргументация вся фактически иссякла, которая позволила хоть с какой-то стороны показывать в более-менее приглядном виде, Зеленский пытается теперь вообще поменять форматы», — цитирует РИА Новости Пушилина.

По его мнению, слова украинского лидера — это «пиар».

«Прежде чем делать такие заявления, ведётся огромнейшая подготовительная работа. Послушайте, больше делать нужно со стороны Зеленского, нежели говорить...» — добавил Пушилин.

Ранее Зеленский заявил о необходимости реформирования или отмены минского формата, а также призвал к расширению «нормандской группы».

По его словам, необходимо создать параллельный формат с «очень серьёзными, мощными игроками».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала идею украинского президента о реформировании или отмене минского формата.

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