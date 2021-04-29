Мишустин поручил принять меры для увеличения товарооборота с Арменией

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях заседания Евразийского межправительственного совета отметил необходимость мер для увеличения товарооборота между странами.

Российский премьер отметил, что коронавирус негативно повлиял на динамику двусторонней торговли.

«В прошлом году наш совместный товарооборот снизился примерно на 10% и составил около $2,3 млрд... Предлагаю поручить нашей межправкомиссии подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией», — цитирует его пресс-служба российского кабмина.

28 апреля Мишустин прибыл в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.