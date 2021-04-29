Мишустин поручил принять меры для увеличения товарооборота с Арменией

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях заседания Евразийского межправительственного совета отметил необходимость мер для увеличения товарооборота между странами.
Мишустин поручил принять меры для увеличения товарооборота с Арменией
  • РИА Новости

Российский премьер отметил, что коронавирус негативно повлиял на динамику двусторонней торговли.

«В прошлом году наш совместный товарооборот снизился примерно на 10% и составил около $2,3 млрд... Предлагаю поручить нашей межправкомиссии подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией», — цитирует его пресс-служба российского кабмина.

28 апреля Мишустин прибыл в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. 

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