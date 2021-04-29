Мишустин поручил принять меры для увеличения товарооборота с Арменией
- РИА Новости
Российский премьер отметил, что коронавирус негативно повлиял на динамику двусторонней торговли.
«В прошлом году наш совместный товарооборот снизился примерно на 10% и составил около $2,3 млрд... Предлагаю поручить нашей межправкомиссии подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией», — цитирует его пресс-служба российского кабмина.
28 апреля Мишустин прибыл в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.