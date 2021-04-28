В Молдавии за сутки выявили более 400 новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (28 апреля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 424 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 250 138», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 238 926 человек, более 5,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.