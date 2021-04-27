Зеленский посетит позиции ВСУ на границе с Крымом

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Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Херсонскую область, где посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом. Как сообщили в офисе главы государства, он ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.
Зеленский посетит позиции ВСУ на границе с Крымом
  • Reuters

«В Херсоне президент проведёт совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

В марте украинский президент утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о стратегии по «возвращению» Крыма.

В МИД России назвали все усилия Киева по возвращению Крыма нелегитимными и предостерегли от недружественных шагов.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт. По его словам, референдум на полуострове в 2014 году был проведён в строгом соответствии с международным правом.

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