Военно-Грузинская дорога закрыта из-за опасности схода лавин
- РИА Новости
«Из-за высокого уровня лавинной опасности на участке Гудаури-Коби запрещено движение всех видов автотранспорта», — приводит Интерфакс сообщение департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры республики.
Отмечается, что на участках этой автомагистрали Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс движение транспорта должно осуществляться в безостановочном режиме. Перемещение в этом режиме осуществляется под надзором патрульной полиции.
Ранее сообщалось, что Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды.