Военно-Грузинская дорога закрыта из-за опасности схода лавин

Движение на 16-километровом участке Гудаури-Коби международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога) запрещено для всех видов транспорта из-за угрозы схода лавин.

«Из-за высокого уровня лавинной опасности на участке Гудаури-Коби запрещено движение всех видов автотранспорта», — приводит Интерфакс сообщение департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры республики.

Отмечается, что на участках этой автомагистрали Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс движение транспорта должно осуществляться в безостановочном режиме. Перемещение в этом режиме осуществляется под надзором патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды.