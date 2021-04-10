Военно-Грузинская дорога закрыта из-за опасности схода лавин

Короткая ссылка
Движение на 16-километровом участке Гудаури-Коби международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога) запрещено для всех видов транспорта из-за угрозы схода лавин.
Военно-Грузинская дорога закрыта из-за опасности схода лавин
  • РИА Новости

«Из-за высокого уровня лавинной опасности на участке Гудаури-Коби запрещено движение всех видов автотранспорта», — приводит Интерфакс сообщение департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры республики.

Отмечается, что на участках этой автомагистрали Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс движение транспорта должно осуществляться в безостановочном режиме. Перемещение в этом режиме осуществляется под надзором патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить