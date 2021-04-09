В Киеве рассказали о визите военной делегации США в Донбасс
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединённых сил Украины.
«В районе операции Объединённых сил прошёл рабочий визит американской делегации во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт», — говорится в сообщении штаба в Facebook.
Украинские военные ознакомили американскую делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте.
Также представители США посетили подразделения украинских военных, выполняющих задачи на линии соприкосновения, и пообщались с силовиками.
Ранее в российском МИД сообщили, что представители России и Соединённых Штатов обсудили ситуацию на востоке Украины.