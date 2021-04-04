На Украине за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 13 738 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 745 709, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«На Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года зафиксировано 13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 504 ребёнка и 216 медработников», — написал он в Facebook.

Всего за время пандемии на Украине умерли 34 333 заболевших COVID-19 и 1 347 193 человека вылечились от коронавируса.

Ранее сообщалось, что с 5 апреля в Киеве закрываются все школы и детсады, а общественный транспорт будет работать по специальным пропускам. Заведения общественного питания смогут работать только навынос или на доставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить