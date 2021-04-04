На Украине за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса

На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 13 738 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 745 709, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«На Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года зафиксировано 13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 504 ребёнка и 216 медработников», — написал он в Facebook.

Всего за время пандемии на Украине умерли 34 333 заболевших COVID-19 и 1 347 193 человека вылечились от коронавируса.

Ранее сообщалось, что с 5 апреля в Киеве закрываются все школы и детсады, а общественный транспорт будет работать по специальным пропускам. Заведения общественного питания смогут работать только навынос или на доставку.