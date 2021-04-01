Лавров назвал цензурой подход организаторов Евровидения к Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров осудил решение организаторов Евровидения не допустить Белоруссию к участию в международном песенном конкурсе в 2021 году, назвав их действия цензурой.

«То, что они (организаторы Евровидения. — RT) сейчас вытворяют с белорусами, — это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды», — заявил Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, ситуация с отстранением Белоруссии от Евровидения является «ярчайшим примером того, что из себя сейчас представляет» европейская культура.

26 марта Европейский вещательный союз объявил о решении не допустить Белоруссию к участию в Евровидении в 2021 году, поскольку новая представленная республикой песня не соответствует правилам конкурса.

Белоруссия представила новую песню после того, как организаторы «Евровидения» в начале марта отказались допустить к состязанию первую белорусскую песню, назвав её политизированной.