Лавров назвал цензурой подход организаторов Евровидения к Белоруссии

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров осудил решение организаторов Евровидения не допустить Белоруссию к участию в международном песенном конкурсе в 2021 году, назвав их действия цензурой.
Лавров назвал цензурой подход организаторов Евровидения к Белоруссии
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«То, что они (организаторы Евровидения. — RT) сейчас вытворяют с белорусами, — это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды», —  заявил Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, ситуация с отстранением Белоруссии от Евровидения является «ярчайшим примером того, что из себя сейчас представляет» европейская культура.

26 марта Европейский вещательный союз объявил о решении не допустить Белоруссию к участию в Евровидении в 2021 году, поскольку новая представленная республикой песня не соответствует правилам конкурса.

Белоруссия представила новую песню после того, как организаторы «Евровидения» в начале марта отказались допустить к состязанию первую белорусскую песню, назвав её политизированной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить