ВСУ получили новую радиолокационную станцию

Армия Украины получила новую радиолокационную станцию, «способную работать почти в любых климатических условиях».

«Специалисты казённого предприятия «Научно-производственный комплекс «Искра», которое входит в состав «Укроборонпрома», изготовили и передали Вооружённым силам Украины новую трёхкоординатную радиолокационную станцию 35Д6М», — говорится в сообщении госконцерна «Укроборонпром».

Отмечается, что станция способна работать в горной местности.

По данным пресс-службы, украинская армия получила систему с улучшенными характеристиками.

12 марта директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев прокомментировал конкурентоспособность Украины на рынке вооружений.