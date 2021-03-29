ВСУ получили новую радиолокационную станцию
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«Специалисты казённого предприятия «Научно-производственный комплекс «Искра», которое входит в состав «Укроборонпрома», изготовили и передали Вооружённым силам Украины новую трёхкоординатную радиолокационную станцию 35Д6М», — говорится в сообщении госконцерна «Укроборонпром».
Отмечается, что станция способна работать в горной местности.
По данным пресс-службы, украинская армия получила систему с улучшенными характеристиками.
12 марта директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев прокомментировал конкурентоспособность Украины на рынке вооружений.