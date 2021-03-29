Из-за ЧП с хлором в спортцентре в Минске эвакуированы 80 человек

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Более 80 человек были эвакуированы вечером в воскресенье, 28 марта, из-за повышенной концентрации паров хлора в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов Минска.

Как сообщили в белорусском МЧС, спасателям от посетителей комплекса поступило сообщение о резком удушающем запахе в помещениях физкультурно-оздоровительного комплекса.

«В ходе разбирательства было установлено, что в помещении водоподготовки, расположенной в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции. Выяснилось, что коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в емкость с хлором, в результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Были эвакуированы 82 человека.

Ранее сообщалось, что в Чувашии начата проверка по факту пожара на территории химзавода.

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