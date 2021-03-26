В Белоруссии прокомментировали отстранение от «Евровидения»

Председатель белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» — члена Европейского вещательного союза и организатора проекта национального отбора на песенный конкурс «Евровидение» — Иван Эйсмонт прокомментировал решение отстранить Белоруссию от «Евровидения» в 2021 году.

«Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит, — мы то знаем, что любит, — Европейский союз», — приводит его слова РИА Новости.

Также Эйсмонт заявил, что ЕВС официально сообщил Белтелерадиокомпании о своём решеении, однако из письма непонятна суть претензий к новой песне представителя Белоруссии.

По его словам, организаторы конкурса не указали «на слова, строки, куплеты, которые связаны с политикой».

Ранее Европейский вещательный союз объявил о решении не допустить Белоруссию к участию в Евровидении в 2021 году, поскольку новая представленная республикой песня не соответствует правилам конкурса.