Зеленский ввёл санкции к 19 компаниям в сфере пользования недрами
- Reuters
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе Зеленского.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возлагается на его секретаря.
19 марта сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны.