Зеленский ввёл санкции к 19 компаниям в сфере пользования недрами

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении 19 компаний в сфере пользования недрами.
Зеленский ввёл санкции к 19 компаниям в сфере пользования недрами
  • Reuters

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе Зеленского.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возлагается на его секретаря.

19 марта сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны.

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