Польша пригрозила Белоруссии санкциями из-за дела главы Союза поляков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал совместно с Литвой и Латвией ввести санкции против Белоруссии из-за возбуждённого дела в отношении главы Союза поляков.

«Я предложу нашим литовским и латвийским партнёрам определённые ограничения в товарообороте, чтобы реально белорусские власти почувствовали, что борьба с поляками должна отразиться на том, каким образом мы на это отвечаем — не только дипломатическими шагами, а также конкретными экономическими шагами», — цитирует его РИА Новости.

По словам польского премьера, белорусские власти должны «опомниться».

Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против главы незарегистрированного в стране Союза поляков и иных лиц из-за умышленных действий по разжиганию социальной вражды и реабилитации нацизма.