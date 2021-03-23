Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе

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Министр обороны России Сергей Шойгу и его армянский коллега Вагаршак Арутюнян обсудили в ходе телефонного разговора вопросы военного сотрудничества и обстановку в Нагорном Карабахе.
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном прокомментировала трёхстороннее соглашение по Карабаху

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