Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном прокомментировала трёхстороннее соглашение по Карабаху.