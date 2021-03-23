Лукашенко назвал сроки начала производства «Спутника V» в Белоруссии

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Белоруссия через неделю начнёт производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал сроки начала производства «Спутника V» в Белоруссии
  • Reuters

«Одна вакцина российская стоит $19. Посчитайте, сколько надо. Договорился я с ними (с Россией. — RT), что по их технологии мы у себя будем производить эту вакцину. Она неплохая вакцина. Буквально через неделю начнём производить», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко отметил, что Белоруссия потратила $1 млрд на лечение пациентов с COVID-19.

В феврале глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Минск способен не только производить вакцину от коронавируса «Спутник V», но и поставлять её на экспорт.

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